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Eski sevgili dehşeti!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Eyüp Y., ayrıldığı kız arkadaşı Özlem Ş.'nin evini ateşe verdi.

08:43 -
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Eski sevgili dehşeti!

Edremit ilçesinde bir binanın 11. katında çıkan yangın itfaiye ekplerince söndürüldü.Özlem Ş.’ye ait ev kullanılmaz hale geldi. Evi ayrıldığı erkek arkadışının yaktığını belirten Özlem Ş., şöyle konuştu:

”TEHDİT ETTİ’

“Eyüp Y. evimi yakarak kayıplara karıştı. 5 ay önce kendisinden ayrıldım. Kapıma kadar geldi beni tehdit etti. Karakola şikayet ettim. Uzaklaştırma aldırdım. Kızlarımla apartmanın asansörüne bindim. Bizi asansöre kapattı. Sonrasında da evimi ateşe verdi.”

(FOTO: DHA)

Polis, kaçan Eyüp Y.’yi arıyor. (DHA)

Son güncelleme: 08:52 06.07.2020
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