Eski sevgili dehşeti!

Edremit ilçesinde bir binanın 11. katında çıkan yangın itfaiye ekplerince söndürüldü.Özlem Ş.’ye ait ev kullanılmaz hale geldi. Evi ayrıldığı erkek arkadışının yaktığını belirten Özlem Ş., şöyle konuştu:

”TEHDİT ETTİ’

“Eyüp Y. evimi yakarak kayıplara karıştı. 5 ay önce kendisinden ayrıldım. Kapıma kadar geldi beni tehdit etti. Karakola şikayet ettim. Uzaklaştırma aldırdım. Kızlarımla apartmanın asansörüne bindim. Bizi asansöre kapattı. Sonrasında da evimi ateşe verdi.”

Polis, kaçan Eyüp Y.’yi arıyor. (DHA)