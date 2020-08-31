Eski sevgilisi tarafından ölümle tehdit edilen kadın: Yeter, biri bize el uzatsın!

Ankara’da 4 çocuk annesi olan B.B. adlı kadın birlikte yaşadığı A.Ş.A. adlı erkekten şiddet görmeye başladı. Ayrılmak istediğini belirten B.B, A.Ş.A’nın kendisini tehdit etmesi nedeniyle birlikteliğini sürdürmek zorunda kaldı. Çareyi ayrılıp adresini değiştirmekte bulan B.B, savcılığa suç duyurusunda bulunarak A.Ş.A. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

B.B, “Beni yıllarca hep ölümle, çocuklarımla tehdit etti. Daha önce evimizi pompalı tüfekle bastı. Defalarca şikayetçi oldum ama sadece uzaklaştırma ve koruma kararı verildi. Sürekli adres değiştirmek zorunda kalıyorum. Hafta sonuna kadar adresime ulaşacağını, çocuklarımı ve beni öldüreceğini söylüyor. Sürekli tehdit mesajları gönderiyor. Bu kişi kız kardeşimi de kaçırdı, eniştemi de tehdit etti. Kurtulmak istiyorum artık. Benim çocuklarım öldükten sonra mı bana el uzatacaklar? Bu hafta sonu hepimizi öldüreceğini söylüyor. Biri bize artık bir el uzatsın. Kızımın kapısına geldi, evini bastı. Artık yeter” diye konuştu.

“ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK SAVCILIK KURULMALI”

B.B.’nin avukatı Bilgehan Utku, müvekkilinin şiddet gördüğünü ve sürekli ölümle tehdit edildiğini belirterek, “Müvekkilim her gün bulunabilme korkusuyla yaşıyor. Biz hukuki olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak mevcut durum, bu konularda tutukluluğu ve faile başka türlü ceza verilmesini engellediği için daha koruyucu tedbirler alınması gerektiğini düşünüyoruz. Kadına karşı cinayetlerin ve şiddet eylemlerinin önlenmesi amacıyla kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin bir savcılık kurulmasını talep ediyoruz. Çünkü savcılık makamları çok yoğun çalışma temposu içinde. Yapılan bütün şikayetler tek bir savcılık üzerinde toplanıp daha sonra dağıtılsa hızlı hareket etmek maksadıyla, en azından kadına karşı şiddetin önlenmesi savcılığına gidip yapılacak şikayetlerle, bunların önlenmesine yönelik daha iyi sonuçlar alınacağını düşünüyoruz” dedi. (DHA)

