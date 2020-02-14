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Eski sevgilisini beş yerinden bıçaklayıp kaçtı

Denizli'de kadına şiddet! Zeki Sözen, sokak ortasında tartıştığı eski sevgilisini beş yerinden bıçaklayıp kaçtı.

08:23 -
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Eski sevgilisini beş yerinden bıçaklayıp kaçtı

Olay Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Sümer Mahallesi’nde oturan 26 yaşındaki G.K., eski sevgilisi Zeki Özen‘le konuşmak için evinin önüne çıktı. İkili arasındaki diyalogların kavgaya dönüşmesi üzerine Zeki Özen, G.K.’yi beş yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Evde bulunan kız arkadaşı G.K.'yı kapının önünde kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan genç kadın Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri Zeki Sözen’i bir saat sonra Pamukkale ilçesinde gözaltına aldı. (İHA)

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