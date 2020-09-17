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Eski sevgilisini dokuzuncu kattan sarkıtan psikopat tutuklandı

Adana'da kendisinden ayrılan kadını dokuzuncu kattan sarkıtarak şiddet uygulayan Z.Z.Y., Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekipleri tarafından gözaltına alındı. 29 yaşındaki zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sozcu.com.tr
11:04 -
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Olay önceki gece Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Aydınlar Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşayanlar üst katlardan gelen çığlık sesleri üzerine bir kadının balkondan sarkıtıldığını görünce polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dokuzuncu kattaki dairenin ziline bastı. Polisin uyarılarına rağmen şüphelinin kapıyı açmaması ve kadını alıkoymaya devam etmesi üzerine olay yerine Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra uzun namlulu silahlar, kalkan ve koç başıyla dairenin bulunduğu kata çıkarak kapıyı kırdı.

AYRILMAK İSTEMİYORMUŞ!

Evdeki Z.Z.Y. etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, S.T. kurtarıldı. 25 yaşındaki kadın, bir süre önce zanlıdan ayrıldığını ancak şahsın ayrılmak istemediğini, bu nedenle eve gelip kendisini darp edip balkondan sarkıttığını söyledi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 29 yaşındaki Z.Z.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (İHA)

Adana Darp Kadın kalkan mahkeme ÖZEL HAREKAT Polis
Son güncelleme: 11:22 17.09.2020
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