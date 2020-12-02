Eski sevgilisinin arkadaşını öldürdüğü iddia edildi müebbet istendi

Fahrettin Öztürk / SÖZCÜ

İstanbul Bağcılar’da tartışma esnasında eski sevgilisi Perihan A.'nın arkadaşını öldürüp, Perihan A’yı da öldürmeye çalışan tutuklu sanık Veysel Teker’in ağırlaştırılmış müebbet ile 48 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanık Veysel Teker, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye bağlandı. Perihan A. ve taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

‘SUÇU ÜSTLENDİM AMA DOĞRU DEĞİL’

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Veysel Teker, eski sevgilisi Perihan A.’nın dükkanına gittiğini burada eski sevgilisinin hamlile kaldıktan sonra bebeği aldırmak istemesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını o an orada bulunan Miray Yılmaz’ın araya girmesi üzerine Perihan’ın silahı Miray Yılmaz ve kendisine doğrultuğunu ve bir el ateş ettiğini iddia etti. Eski sevgilisinin ‘Hamileyim bana yardım et.’ dediğini kendisinin de kabul edip, soruşturma aşamasında silahın kendisindeyken patladığını söylediğini öne sürerek, “ben bu nedenle suçu üstlendim ama olayla bir ilgim yoktur” dedi.

“MİRAY YILMAZ BENİ KORUDU”

Mahkemede konuşan Perihan A., tutuklu sanık Teker'in eski sevgilisi olduğunu, hamile kaldığını ancak bebeği aldırdığını, olaydan bir ay önce beyaz pantolon giydiği için sanığın kendisini dövdüğünü, Miray Yılmaz da kendisini koruduğu için tehdit ettiğini belirterek olay anını şöyle anlattı: “Veysel Teker’in sürekli beni tehdit ediyordu. Olay tarihinde Veysel’e dükkanı taşıyacağımı söyledim ve ‘Son olarak görüşelim' dedim. Kapıyı açık bıraktım, Veysel bana ‘Neden kapıyı açık bırakıyorsun?’ dedi. Miray da ‘Zamanında dövmüştün, kapı açık kalsın’ dedi. Konuşmaya devam ederken Veysel bir şeyler çıkardı. Silah sesi duydum. Sonra Veysel silahı yüzüme doğrulttu ama silah tutukluk yaptı. Kaçmak için kapıya yöneldiğimde Veysel beni boğazımdan tuttu. Silaha hiç dokunmadım. Veysel Teker’den şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

“BENDEN NEDEN AYRILDIN?”

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü sanık Teker’in müşteki Perihan A.’nın Bağcılar’daki iş yerine gittiği, iş yerinde maktul Miray Yılmaz’ın da olduğu, müşteki ile sanığın tartıştığı, sanığın müştekiye “Benden neden ayrıldın?” diye sorduğu, müşteki ve maktulün iş yerinin camlarının siyah film ile kaplı olması nedeniyle iş yerinin lambasını yakmak istediği ve sanık ile bu nedenle tartıştıkları aktarıldı.

İddianamede, Miray Yılmaz’ın kapıya yönelmesi üzerine sanığın Miray Yılmaz’ı kolundan tutup, “Vururum” diye silahını çıkarttığı ifade edildi.

Sanığın maktulü yüzünden vurduğu, maktulün öldüğü, müşteki Perihan A.’ya da ateş ettiği ancak silahın tutukluk yaptığının aktarıldığı iddianamede, sokaktaki vatandaşların fark etmeleri üzerine sanığın kaçtığı ifadeleri yer aldı.

Sanık Veysel Teker’in “tasarlayarak kasten öldürme”, “tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme” ve 2 kez “hürriyeti yoksun kılma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıldan 48 yıla kadar hapis cezası isteniyor.