Eski sevgilisinin evlendiğini öğrenince otomobile kafa attı

Olay, dün akşam Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. K.A., aylar önce ayrıldığı kız arkadaşı H.C.’nin oturduğu yeri bularak, evine geldi. K.A.’nın eve girmeye çalışması üzerine H.C., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Kapıyı kıran K.A., H.C.’nin evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince hakaret ve tehditler savurdu.

KISITLAMAYI İHLALDEN CEZA KESİLDİ

H.C.’nin çığlık atması üzerine binadan çıkan K.A., hıncını sokaktaki otomobillerden çıkardı. Park halinde olan iki otomobile zarar veren K.A., bir otomobilin camını koluyla kırarken, polis ekipleri sakinleştirdiği esnada diğer otomobilin camına kafa atıp, parçaladı. H.C., ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen ve ekip aracına bindirilen K.A.’dan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen K.A.’ya, sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı da 3 bin 150 TL para cezası uyguladı. (DHA)