Eski sevgilisinin yolunu kesti, aracını tekmeledi!

Pendik’te akşam saatlerinde otomobille markette alışveriş yapmaya giden N.Y.’nin (38) önünü, beyaz bir otomobil kesti. Aralarında N.Y.’nin eski erkek arkadaşı Y.G.’nin (30) de olduğu iki kişi araçtan inerek otomobiline doğru ilerledi. N. Y.’nin konuşmak istememesi üzerine tepki gösteren Y.G. arabayı yumruklamaya başladı.

Saldırgan ardından tekme atarak otomobilin camını kırdı. Şoka giren N.Y.’ye bir başka sürücü yardım etti. Durumu polis ekiplerine haber veren N. Y., saldırganlardan şikayetçi olurken yaşadıklarını anlattı.

Olay sonrasında ifadesi alınan Y. G.’nin serbest bırakıldığı öğrenildi. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“KORKUMDAM CAMI AÇAMADIM”

N.Y. korku dolu o anları anlattı:

* Tanımadığım bir araç önüme kırdı. Araçtan iki kişi indi. O kişilerden birisi benim eskiden görüştüğüm bir insandı. İki hafta önce onunla görüşmeyi sonlandırdım. Her yerden engellemiştim. ‘Camı aç’ diye vurdu. Ben korkumdan açamadım.

* Çünkü daha önce beni darbetmişti. Burnuma kafa atmıştı. Bana zarar verecek diye korkumdan camı açamadım. Beni tehdit etti. Bağırdı, çağırdı. Arabayı geri vitese takıp kaçmaya çalıştığım esnada camı kırdı.

* Aracın içine girip beni darbtmeye çalıştı. Şoka girdim hiçbir şey yapamıyordum yoldan geçen bir vatandaş sağ olsun bana yardımcı oldu.

* Korkarak yaşamak istemiyorum. İlk defa şiddetine, zorbalığına maruz kalmıyorum. Defalarca yaşadım. Artık ceza almasını istiyorum. Etrafta elini kolunu sallayarak dolaşmasını istemiyorum.

* Bu zamana kadar kızımdan endişe ettiğimden dolayı sustum ama şimdi kızım için konuşuyorum.

”A DE SUS, B DE YUMRUK, C DE TOKAT”

* Bana uygun olmadığını anladığım için ayrılmak istedim. Yakamı kurtaramadım. Sürekli küfür, hakaret,aşağılama… Her yerim mosmor. Bir hafta önce de ”A de sus, B de yumruk, C de tokat” deyip dövdü. (DHA)