Eski vali HES’ten bir türlü vazgeçmiyor

Eski Vali Selahattin Akyurt’un sahibi olduğu Akyurt Enerji Üretim A.Ş tarafından Hanlı Deresi üzerine “Hanlı Regülatörü ve HES” kurulması için ÇED olumlu raporu alıp bölgede çalışmalara başlamış ve 28 köyde yaşayan vatandaşlar bir araya gelerek Rize İdare Mahkemesine ÇED olumlu kararının iptali için dava açmıştı.

MAHKEME BÖLGE HALKININ İTİRAZLARINI DOĞRU BULMUŞTU

Bölge halkının itirazlarını haklı bulan mahkeme ÇED olumlu kararını iptal etmiş ve yöre halkı bu kararı horonla kutlamıştı. Ancak vatandaşların bu mutluluğu kısa sürdü. Eski Vali, bu kez de ÇED gerekli değildir raporu aldı. Bölge halkı hukuksal mücadeleyi devam ettireceklerini ve HES’e izin vermeyeceklerini söyledi. Davanın avukatı ve Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı Halis Yıldırım, “Bu rapor, hukuk devletini yaralayan bir anlam taşıyor” dedi.

15 GÜNDE NE DEĞİŞTİ?

Şirketin başvurusunu değerlendiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü geçen ay ÇED gerekli değildir kararı verdi. Yöre halkı ise bu karara tepki göstererek, “15 günde ne değişti? Masa başında hazırlanan raporu kabul etmiyoruz. Mücadelemizi sürdüreceğiz ve HES’lere izin vermeyeceğiz” diye konuştu.