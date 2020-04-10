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Eskişehir, Aydın, Denizli sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak ne zaman başlayacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından gece saatlerine doğru 31 şehri kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı olan şehirler arasında Eskişehir, Aydın, Denizli de yer alıyor. Peki Eskişehir, Aydın, Denizli'de sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

22:38 -
Haberler Gündem
Eskişehir, Aydın, Denizli sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak ne zaman başlayacak?

Corona virüsü salgını nedeniyle 31 şehirde sokağa çıkmaya yasağı ilan edildi. İki gün boyunca sürecek olan yasak Eskişehir, Aydın, Denizli şehirlerini de kapsıyor. İşte tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NE ZAMAN BİTECEK?

Sokağa çıkma yasağı 10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında geçerli olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN İLLER

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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