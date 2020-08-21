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Eskişehir merkezli 3 ilde ‘usulsüz sağlık raporu’ operasyonu!

Eskişehir merkezli 3 ilde, usulsüz sağlık kurulu raporu alan ya da alınmasına yardım eden ve sahte rapor düzenlediği belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

12:05 -
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Eskişehir merkezli 3 ilde ‘usulsüz sağlık raporu’ operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir, Erzincan ve Tekirdağ’da, usulsüz sağlık kurulu raporu alan veya alınmasına yardım eden ve sahte rapor düzenleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında 4 kamu görevlisinin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

FOTO: DHA

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, başka şahıslara ait olduğu tespit edilen heyet raporları, SGK raporları gibi evrak ve dokümanlar ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğünde ifadeleri alınan şüphelilerden 35’i serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve haksız kazanç sağlama’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili 1 şüphelinin ise halen arandığı belirtildi. (DHA)

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