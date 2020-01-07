Eskişehir’de bugün okullar tatil mi? İşte Eskişehir hava durumu…

Eskişehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle dün okullar bir gün tatil ilan edilmişti. Öğrenciler okulların bugün de tatil olup olmayacağını araştırıyor. İşte Eskişehir kar tatili hakkında merak edilenler ve hava durumu…

ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL EDİL Mİ?

Eskişehir'de Pazartesi günü yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okullar tatil edilmişti. Bugün yani 7 Ocak Salı günü de okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Eskişehir Valiliği konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU