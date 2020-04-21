Eskişehir’de corona virüsü yoğun bakımı böyle görüntülendi

Sağlık Bakanlığı, Eskişehir’de corona virüsüyle mücadelede Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin yanı sıra Eskişehir Şehir Hastanesi’ni referans hastane olarak belirledi.

GÜNDE BİN 200 TEST

Üç hastanede de corona virüsü tanısı konulan hastaların tedavileri yapılırken, Eskişehir Şehir Hastanesi Covid-19 testi yapabilen ve 4 saatte sonuç verebilen PCR cihazını hizmete aldı. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, cihazın günde ortalama bin 200 kadar test yapabilme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

BİR BUÇUK SAATTE SONUÇLANIYOR

Bildirici, ”Testler cihazda okunmadan önce bir hazırlık döneminden geçiyor. Buna ekstraksiyon dönemi diyorlar. Bu 3 ila 3,5 saat sürüyor. Bu ön hazırlık dönemi bittikten sonra bütün test materyali cihaza konuluyor ve cihazda 1-1,5 saat içinde bu testler sonuçlanıyor. Yani kabaca şöyle söyleyebiliriz, 4 saatlik bir süresi var. Bu 4 saat içinde bizim laboratuvarımız 170’in üzerinde test sonucu üretebiliyor. Bu da kabaca binin üzerinde rakamlara ulaşıyor. ” dedi.

Hastanede corona virüsüyle mücadelenin kalbi olarak değerlendirilen yoğun bakım ünitesi de görüntülendi. Sağlık çalışanlarının maske ve eldivenlerinin yanı sıra tulumlar içinde çalıştıkları yoğun bakımda, hastalar tek odalarda anlık olarak takip ediliyor. (DHA)