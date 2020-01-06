Eskişehir’de okullar tatil mi? Eskişehir Valiliği açıklama yaptı mı? (Eskişehir hava durumu)

Eskişehir, etkisini arttırarak devam eden kar yağışına teslim oldu. Hava sıcaklığın sıfırı görmesiyle kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın bazı bölgelerinde kısmi donma yaşandı. Çayı üzerinde oluşan buz tabakası, bazı bölgelerde yoğunlaşırken bazı bölgelerde ise su akıntılarının devam ettiği gözlemlendi.

ESKİŞEHİR’DE OKULLAR TATİL EDİL Mİ?

Eskişehir’de Pazartesi günü yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okullar tatil edilmişti. Yarın yani Salı günü de okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Eskişehir Valiliği konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

SAHTE HESAPTAN ATILAN TWETE DİKKAT!

Eskişehir Valiliği adına sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaptan okulların yarın da tatil olduğunun duyurulması bilgi kirliliğine neden oldu.

Eskişehir Valiliği adına sosyal medya üzerinden sahte hesap açıldı. Açılan sahte hesapta eğitim öğretiminin yarın da (07.02.2020 tarihinde) kar yağışı nedeniyle tatil edildiği belirtildi. Mesajın kısa sürede yayılmasıyla şehir merkezinde bilgi kirliliği yaşandı. Yetkililer tarafından ise kar tatili için Eskişehir Valiliğinin resmi sitesinden yapılan açıklamanın dışında diğer bilgilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Sahte hesapla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre, kar yağışının Perşembe gününe kadar kent merkezinde aralıklarla devam edeceği ve hava sıcaklığının salı ve çarşamba gecesi 1 ila 2 derece, Perşembe gecesi ise eksi 3 derece olacağı öğrenildi.

Devam etmekte olan yağışların, Eskişehir, Kütahya il genelinde mevcut durumunu koruyarak, aralıklarla hafif ve mutedil kar şeklinde devam edeceği, Bursa kuzey ve batı kesimlerinde etkisini artırarak kuvvetli yağmur, Bilecik il geneli ile Bursa’nın Güney kesimlerinde yer yer kuvvetli kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedibirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın, Bursa’nın kuzeybatı kesimlerinde zaman zaman fırtına ( 40-70 Km/S) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi baca gazı zehirlenmeleri ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KAYNAK: İHA-METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ