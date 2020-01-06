Eskişehir’de okullar tatil mi? Valilik’ten kar tatili açıklaması geldi!

Eskişehir’de dün gece başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle eğitim öğretime ara vereceği açıklandı.

ESKİŞEHİR KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada, “Bölgemizde görülen yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, 06 Ocak 2020 Pazartesi günü, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, açıklamayı sosyal medya hesabından da paylaşarak vatandaşlara duyurdu.

KÜTAHYA’DA KAR KALINLIĞI 15 SANTİM

Kütahya, yoğun kar yağışı ile yeniden beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı ancak kar tatiline dair bir gelişme yok.

Kütahya Belediyesi araçların şehir içerisinde ulaşımda sorun yaşamaması için kar temizleme çalışması başlattı.

Şehirlerarası Kütahya-Eskişehir, Kütahya-Afyonkarahisar, Kütahya-Tavşanlı ve Gediz-Kütahya yollarında da araçların zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkmalarına izin verilmiyor.