Eskişehir’de sosyal mesafe kuralına cansız mankenli çözüm

Corona ile mücadelede normalleşme süreciyle birlikte Eskişehir'de yeniden hizmet vermeye başlayan kafe ve restoranlarda maske takma zorunluluğunun yanı sıra sosyal mesafe vazgeçilmez kural haline geldi.

Kentte bir restoran sosyal mesafe kuralına uyulması ve boş bırakılması gereken masalar için cansız manken kullandı.

Cansız mankenler kıyafet giydirerek masalarda oturan ‘müşteri' görünümü verildi, uyarı yazıları asıldı.

Restorana gelen müşterilerin de beğendiği cansız mankenli sosyal mesafenin eğlenceli bir çözüm olduğunu ifade eden restoran işletmecisi Timur Polat, şunları söyledi:

* Restoranımızdaki bu uygulamanın amacı sosyal mesafeden dolayı boş bıraktığımız masalarımızı bir şekilde değerlendirmekti. Buna eğlenceli bir çözüm getirdik.

* Dışarıdan da güzel tepkiler aldık. Bir masa dolu, bir masa boş olacak şekilde bütün düzenimizi aldık.

* Boş masalarda da cansız mankenleri kullandık. Mankenleri temin etmemiz biraz zor oldu. Şu anda işletmemizde 20 adet cansız manken var. (DHA)