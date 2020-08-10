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Eskişehir’de sosyal mesafesiz, maskesiz asker uğurlaması

Eskişehir'de yakınlarını askere uğurlamak için şehirler arası otobüs terminaline gelenlerin sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı gözlemlendi. Polis ekipleri, kalabalığı uyarılarda bulunduktan sonra dağıttı. 

14:14 -
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Askere gitmek üzere memleketlerinden ayrılan gençler, aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama nedeniyle şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında, asker uğurlama törenlerinin İçişleri Bakanlığı’nca geçici olarak yasaklanmasına rağmen, birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı gözlemlendi.

FOTO: DHA

Polis ekipleri ise asker adaylarını ve yakınlarını, maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıp kalabalığı dağıttı.

OMUZLARDA TAŞIYIP HAVAYA ATTILAR

Şeker Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde dün akşam yapılan asker uğurlamasında, küçük gruplar halinde toplanan vatandaşlar, aralarına aldıkları askere gidecek olan gençleri omuzlarda taşıyıp, havaya attı.

Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı gözlemlenen görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (DHA)

 

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Son güncelleme: 14:36 10.08.2020
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