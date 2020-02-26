Eskişehir’deki corona iddiası yalanlandı!

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 26 Şubat tarihinde ilimizde bir Aile Sağlığı Merkezine başvuran İranlı bir vatandaşta korona virüs tespit edildiğine dair sosyal medyada ve yerel basın organlarında çıkan haberlere yönelik, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca 26 Şubat tarihi saat 18.00 civarında yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'de korona virüs vakasına rastlanmadığı ve Eskişehir'deki vaka ile ilgili olarak herhangi bir klinik bulgu olmadığını ve bu anlamda bir sorun olmadığını belirtti. İHA