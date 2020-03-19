Eskişehir’deki doktorun testi negatif çıktı!

Eskişehir'de 28 yıldır çeşitli hastanelerde doktorluk, başhekim yardımcılığı ile bir dönem Eskişehirspor Kulübünün de doktorluğunu yapan Jalen Yılmaz'ın Corona virüsü test sonucu negatif çıktı.

SONUCU ÖĞRENDİ TEPKİ GÖSTERDİ

Kendisinde Corona virüsü olabileceğini düşünerek hastaneye giden ve gittiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nde karantina altına alınan Doktor Jalen Yılmaz'ın test sonucu belli oldu.

Sosyal medyadan vatandaşlara Corona virüsüne karşı uyarılarda bulunan Yılmaz, test sonucunu yine sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyadaki paylaşımları ile hastanede kendisiyle ilgilenilmediğini ifade eden Doktor Jalen Yılmaz, Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile hastane yetkililerine tepki gösterdi.

“İLAÇ VE İSTİRAHAT VERİLMEDEN TABURCU EDİLDİM”

Yılmaz, test sonucunun açıklanmasının ardından sosyal medya aracılığıyla tepkilerini ifade etti.

Sonucunun negatif olarak açıklandığını belirten Yılmaz şöyle konuştu:

* Sosyal medya paylaşımlarımdan yarım saat sonra negatif olarak bildirildi. Manidar, ironik. Apar, topar hasta halimle ilaç ve istirahat verilmeden taburcu edildim. Vay şehir hastanesinin haline, vay vatandaşın haline. Yayınımın hemen ardından sonuç negatif olarak bildirildi. Doktorumu aradım, ‘başhekim söyledi' dedi. Başhekimi aradım ‘İl Sağlık Müdür Yardımcısı söyledi' dedi.

* İl Sağlık Müdür Yardımcısını aradım o da tekrar ‘doktorunuz bilir' dedi. Eskişehirspor'da bu kadar yöneticilik yaptım. Yıllarca Avrupa kupalarını izledim. Topun bu kadar dolandırıldığını görmedim. Pes pes pes yani” şeklinde paylaşımda bulundu.