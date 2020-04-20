Esnaf ayakta değil, hayatta kalmanın çabasında!

Edirne'nin vatandaş yoğunluğunun en yüksek oranda olduğu Saraçlar Caddesi’ndeki tarihi çarşıda, hediyelik eşyadan giyime, şekerlemeciden kuyumcuya toplam 128 işletme bulunuyor. 1565 yılından bugüne Edirne ekonomisinin en önemli unsurlarından biri olan tarihi çarşı, esnafların dün aldığı açılış kararının ardından bugün kapılarını alışverişe açtı.

ESNAF ARASINDA OYLAMA YAPILDI

Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, tarihi çarşının yeniden hizmete girmesinin nedenleri ve esnafların ekonomik durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sanış, tarihi çarşıyı tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen corona virüsü salgınına karşı yaklaşık 1 aydan bugüne esnafların kararıyla kapalı tuttuklarını belirtirken; “Bu kararı aldıktan sonra esnaflarımızın kurduğumu mesajlaşma sisteminde her hafta çarşımızı açmak ya da kapamak konusunda oylama yapıldı. En son dün yaptığımız oylamada açılma kararı çıktığı için bugün itibariyle çarşımızı açtık” dedi.

CORONA VİRÜSÜ TEDBİRLERİNE UYACAKLAR

Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Sanış, açılış kararının ardından esnafların toplantı gerçekleştirerek corona virüsü tedbirleri ile işletmelerinde hizmet vermeye başladıklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Sabah esnaflarımızla bir toplantı yaptık. Çarşıda maskesiz esnaf bulunmaması, sosyal mesafeye özellikle dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yaptık. Çarşımızı 11.00 – 17.00 saatleri arasında her gün açacağız. Gelen esnafımız var, gelmeyen esnafımız da var.

* 65 yaş yasağına takılan esnafımız var. Bugün ilk günümüz ve herkese hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah bu günler tez zamanda geçer, hayat normale döner.

* Normale dönmese bile artık hepimizin sosyal mesafeyi koruyarak maskelerle belirli bir süre daha yaşamaya alışmamız gerekiyor.

İLGİLİ HABER Buğday Meydanı esnafı isyan etti: Yüzlerce insan gelip gidiyor, önlem yok!

“HİÇ KİMSE ESKİ İŞLERİNİ YAPMAYI BEKLEMİYOR”

Esnafların, tarihi çarşının yaklaşık 1 ay boyunca kapalı olmasından dolayı ekonomik olarak zor durumda kaldığını söyleyen Sanış, sözlerini şöyle sonlandırdı:

* 1 ay kapalı kalmak bazı esnafları çok zor durumda bıraktı. Zor durumda esnafımız var. Hiç kimse eski işlerini yapmayı beklemiyor. Sadece 1-2 parça ürün satıp evine bir parça olsun ekmek götürme derdinde.

* Hayat normale dönene kadar şu anda ayakta kalmak değil, hayatta kalmak derdindeyiz. İnşallah bugünleri de atlatacağız diye umut ediyorum” sözlerine yer verdi. Tarihi çarşı, her gün 11.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.