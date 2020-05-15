Esnaf dertli: 2 aydır 1 TL gelirimiz yok!

Edirne’de Yunan ve Bulgar turistlerin alışveriş için en çok tercih ettiği Ulus Pazarı, 2 aylık sürenin ardından bugün açıldı. Açılış öncesi Edirne Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilen pazarda sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla sık sık uyarı anonsları yapılırken, pazara giriş yapmak isteyen vatandaşların ateşi ölçüldü. Pazara maskesiz girişe de izin verilmedi.

ESNAF SAYISI 450’DEN 150’YE DÜŞÜRÜLDÜ

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, pazarda 450 esnaf bulunmasına rağmen corona virüsü tedbirleri kapsamında 150 esnafın tezgâh açmasına izin verildiğini söyledi. Pazar esnafı ise 2 ay sonra tezgâh açmaktan memnuniyetini belirtirken, 2 ay boyunca yaşadığı ekonomik sorunları anlattı.

”BORCU BORÇLA KAPATTIK”

Eşi Hüseyin Kaya ile 27 yıldır pazar esnaflığı yapan Aygün Kaya: ”Devletin sunduğu esnaf destek kredisini kullandık. Kredi kartlarımızı onunla ödeyebildik. Borcu borçla kapattık. Pazarın durumu ortada, bundan sonra ödeyebilir miyiz bilmiyorum. 2 ay böyle geçti. Bugün de pazarda kimse yok. İnsanlar dışarı çıkmıyor. Ulus Pazarı’nın açılması iyi oldu. Hepimiz aynı durumdayız. İnsanları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyoruz.”

”2 AYDIR 1 TL GELİRİMİZ YOK”

Aygün Kaya’nın eşi Hüseyin Kaya: ”Durum böyle giderse işimiz çok bozuk. Borçla borç ödüyoruz. Pazarda hiç kimse yok. Sınır kapıları da kapalı. İnsanlar da, esnaf da çok zor durumda. Hiçbir destek yok. Devlet hiçbir destek yapmadı. Sadece kredi veriyor. Hep evdeydik, hiçbir gelirimiz yok. 2 aydır 1 TL gelirimiz yok. Pazarın açılması iyi oldu. Açılmasaydı hiçbir destek yoktu. Borçları 3 ay ertelesen ne olur? 3 ay sonra yine ödeyeceksin.”

”PAZARIN AÇILMASI LAZIM”

Pazar esnafı Sadi Mızrak ise şöyle konuştu: ”2 aylık süreçte maddi birikimimizi kullandık. Sermayemiz biraz eridi ama bundan sonra iş olursa telafi ederiz. Ekonomik açıdan bizden daha kötü olanlar da vardır. Ulus Pazarı artık açık kalmalı. Sosyal mesafe gibi kurallara uyulduğu müddetçe pazarın açılması lazım.”