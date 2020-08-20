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Esnaf, kendisini ziyaret eden Akşener’e derdini SÖZCÜ’nün manşetini göstererek anlattı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in esnafın dertlerini kamuoyuna duyurmak ve TBMM'ye taşımak ve amacıyla başlattığı yurt gezileri devam ediyor. Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde büyük ilgiyle karşılanan Akşener'e dert yanan esnaf, SÖZCÜ'nün bugünkü "Ekmek alacak param yok" başlıklı manşetini gösterdi.

Sozcu.com.tr
15:12 -
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Esnaf, kendisini ziyaret eden Akşener’e derdini SÖZCÜ’nün manşetini göstererek anlattı

Şehir ziyaretlerine bugün Aksaray’da devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultanhanı ilçesinde vatandaşın dertlerini dinledi. Meral Akşener, bir marketi ziyaret etti, dükkan sahibine işlerinin nasıl olduğunu sordu. Dükkan sahibi, bugünkü SÖZCü gazetesinin “Ekmek alacak param yok” başlıklı manşetini gösterdi.

(FOTO: SÖZCÜ)

Eskil ilçesinden de elektrik faturalarının fazla olmasından yakınan bir esnaf “Kayıp kaçak bedeli ödüyoruz. Geçen yıla göre yüzde 60 fazla elektrik faturası ödüyoruz. Güneydoğu'daki kaçak bedelin faturası da bize yansıtılıyor, bu bizim suçumuz mu?” dedi. Esnafa cevap veren Meral Akşener, “İstanbul'da geçmediğiniz köprünün, tünelin de faturasını ödüyorsunuz” ifadesini kullandı.

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Aksaray Ankara istanbul İYİ Parti Meral Akşener Sözcü TBMM Türkiye Yunus
Son güncelleme: 15:19 20.08.2020
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