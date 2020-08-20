Esnaf, kendisini ziyaret eden Akşener’e derdini SÖZCÜ’nün manşetini göstererek anlattı

Şehir ziyaretlerine bugün Aksaray’da devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultanhanı ilçesinde vatandaşın dertlerini dinledi. Meral Akşener, bir marketi ziyaret etti, dükkan sahibine işlerinin nasıl olduğunu sordu. Dükkan sahibi, bugünkü SÖZCü gazetesinin “Ekmek alacak param yok” başlıklı manşetini gösterdi.

Eskil ilçesinden de elektrik faturalarının fazla olmasından yakınan bir esnaf “Kayıp kaçak bedeli ödüyoruz. Geçen yıla göre yüzde 60 fazla elektrik faturası ödüyoruz. Güneydoğu'daki kaçak bedelin faturası da bize yansıtılıyor, bu bizim suçumuz mu?” dedi. Esnafa cevap veren Meral Akşener, “İstanbul'da geçmediğiniz köprünün, tünelin de faturasını ödüyorsunuz” ifadesini kullandı.