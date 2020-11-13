Esnafı bezdiren ‘iş yeri faresi’ yakalandı

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde iş yerlerinden sigara ve dizüstü hırsızlığı olaylarının artması üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayların gerçekleştiği iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bereli bir şahsın iş yerlerine pencereden girdiğinin görülmesi üzerine polis, görüntülerden şahsın eşkalini belirledi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Hırsızı yakalamaya yönelik çalışma yapan Kağıthane polisi, toplamda 9 bin lira değerinde sigara ve dizüstü hırsızlığı yapan Ahmet K.'yı Harmantepe Mahallesi'nde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Şahsın yapılan üst aramasında 3 parça satışa hazır eroin ve toz kubar bulundu. Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Hastanede sağlık raporu alınan Ahmet K., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)