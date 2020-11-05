Esnek çalışma nedir, kimleri kapsıyor?

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi konularının görüşüldüğü toplantının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL’DA ESNEK ÇALIŞMAYA GEÇİLDİ

Yerlikaya, bugünden itibaren bütün kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü uzaktan çalışma kapsamının genişletildiğini belirterek şöyle konuştu;

*Bildiğiniz gibi İstanbul’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren kademeli mesai uygulamasına geçmişti. Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde, bugünden itibaren, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz.

“MESAİ 07.00'DA BAŞLAYACAK”

Sanayi sektöründeki mesai saati değişimini duyuran Vali Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bildiğiniz gibi sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışanımız var. Bu sektördeki tüm paydaşlarımızla toplantılar yaptık. En son bu pazartesi günü İl Pandemi Kurulu’nda bu konuyu görüştük.

*İşçi ve İş veren sendikalarımız: Türk-İş, Hak-İş, Disk, Tisk, Meslek odalarımız: İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, TİM, Deniz Ticaret Odası, Esnaflar ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İş Dünyası STK’larımız: TÜSİAD, MÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD, Tüm Organize Sanayi Bölgelerimizin yönetimleri ile istişare ettik.

*İl Pandemi Kurulumuzun tavsiye kararları bugün de İl Hıfzıssıhha Meclisimizde görüşülerek karara bağlandı. Hepimiz için, sağlığımız için, Sanayi kesiminde çalışanların, sabah saat: 07.00’da, mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır.

ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?

Esnek çalışma modelleri, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.