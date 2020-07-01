Esra Albayrak kimdir? Esra Albayrak’ın eşi kim?

Esra Erdoğan Albayrak, lisans eğitimini sosyoloji ve tarih alanında Indiana Üniversitesi’nde 2003 yılında tamamladı. Esra Albayrak’ın TÜRGEV ve Yeşilay’ın yönetim kurulu üyesi içerisinde yer aldığı da biliniyor. İşte detaylar…

ESRA ALBAYRAK KİMDİR?

Esra Erdoğan Albayrak 1983 yılında İstanbul’da doğdu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı olan Esra Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eşidir.

Esra Albayrak 11 Temmuz 2004 yılında Sadık Albayrak’ın oğlu Berat Albayrak ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliklerini ise Romanya Başbakanı Adrian Năstase, Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis, Ürdün Kralı Abdullah, Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve TBMM Başkanı Bülent Arınç yaptı.

Lise eğitimini Kadıköy İmam Hatip Lisesi’nde, lisans eğitimini sosyoloji ve tarih alanında Indiana Üniversitesi’nde 2003 yılında tamamladı. Yüksek lisansını Berkeley Üniversitesi’nde yapmıştır. 2014 yılında aynı üniversitede sosyoloji alanında doktorasını yaptı.

Babası Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde kurulan TÜRGEV’in ve Yeşilay’ın yönetim kurulu üyesidir.