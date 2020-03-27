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Ethem Sancak’ın yeğeninin corona testi videosuna tepki yağdı! Bakan Koca’dan açıklama geldi

Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'ın evine 125 adet corona virüs testi aldığı ileri sürüldü. Sosyal medyada yer alan videoya büyük tepki yağdı. Sancak, kitleri kendisinin satın aldığını söyleyerek fatura paylaştı. Yaşanan bu gelişme sonrası Bakan Koca'ya "kişiye özel corona testi mi satılıyor?" sorusu yöneltildi. Koca, durumu tasvip etmediklerini ve gereğinin yapılacağını belirtti.

21:42 -
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Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’ın, evde corona virüsü testlerini denediği bir video ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan videoya birçok vatandaş sert tepki gösterdi. Çekilen bu video “kişiye özel corona testi mi satılıyor?” sorusunu da beraberinde getirdi.

 

TEPKİLER ÜZERİNE SANCAK AÇIKLAMA YAPTI

Gelen tepkiler üzerine Murat Sancak sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Sosyal medyada dolaşan bir videoda denediğimiz görülen ürün CCA Sağlık Hizmetleri'nden ücreti mukabili şirketimize temin edilmiştir. Aile ortamında deneme amaçlı yapılan testin videosu hiçbir amaç güdülmeden tamamen bilgim dışında paylaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA’YA SORULDU

Bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası tepki çeken görüntüler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da soruldu. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;

*Testin iznini Bakanlık olarak biz veriyoruz. Biz hiçbir vatandaşımızın para vererek ücretli olarak bu testi yapmasını tasvip etmiyoruz.

*Özel kuruluşların veya kişilerin dışarıdan veya içeriden kendi başına kit alarak bu numuneleri test ediyor olması asla kabul edeceğimiz bir durum değil. Bunun için gereken yapılır.

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Son güncelleme: 21:47 27.03.2020
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