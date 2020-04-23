Corona virüsü salgını nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile uzaktan eğitim görüyor. Özel okullar ise farklı online uygulamalar aracılığıyla öğretimlerine devam ediyor. Peki ev, okul gibi olur mu, uzaktan eğitim öğrencilerin başarı ve motivasyonunu etkiler mi?

“ÖĞRETMENİ EBEVEYNDEN ÖNDE TUTAN ÖĞRENCİLER İÇİN…”

SÖZCÜ’ye konuşan Psikolojik Danışman Nazlı Özkan, “Akademik başarı adına içsel motivasyonla ders çalışan öğrenciler için herhangi bir değişiklik olmayacağını öngörebiliriz. Ancak dıştan güdülenmeye ihtiyaç duyan ve bu konuda öğretmeni, ebeveynden daha önde tutan öğrenciler için aynı şeyi söylemek mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

‘ONLİNE DERS SİSTEMİ FIRSAT EŞİTLİĞİ ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM”

Tüm dünyanın daha önce hiç karşılaşmadığı, yıpratıcı bir süreçten geçtiğini belirten Nazlı Özkan, şunları ifade etti;

*Yetişkinler için bu süreç bir nebze daha anlaşılır olsa da çocuk ve ergenler için çok daha kafa karıştırıcı bir süreç işliyor. Çünkü onlar için rutin ve düzen, dünyayı tanımak ve anlamlandırmak adına kolaylaştırıcı bir işleve sahip.

*Öğrenciler devam ettikleri okulun sağladığı olanaklar dahilinde televizyon, EBA veya vakıf okullarının kendilerine sağladığı sistemler üzerinden öğretime devam ediyorlar.

*Burada sorgulanması gereken kısımsa eğitim yanı oluyor, özellikle de informal eğitim yanı. Ülkemizde öğrenciler adına fırsat eşitliği mümkün değil.

*Operatörlerin herkese ücretsiz EBA tanımlaması, öğretimin yalnızca internette kalmayıp televizyona da taşınması bu fırsat eşitliğini yaratmak adına önemli birer adım. Üstelik sistemin gelişime açık olması, EBA'nın online ders sistemine geçmiş olması verimi artıran uygulamalar.

*Öğrencilerin öğrenmeye başlamadan önce güdülenmiş olmaları gerekiyor fakat motivasyonu sağlamada rol alan bizler, onlarla okuldaki gibi sağlıklı iletişim kuramıyoruz.

*Merkezi sınavlar için oluşturduğumuz grupla psikolojik danışma ya da bireyle psikolojik danışma gibi yardımları gerçekleştiremiyoruz” tespitlerinde bulundu.

“İÇSEL MOTİVASYONLA ÇALIŞAN İÇİN DEĞİŞİKLİK OLMAYABİLİR”

Kalabalık ailelere sahip çocukların ise bu süreçte dezavantajlı olduklarını vurgulayan Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Herkesin evde olduğu şu sıralarda, telefonla ulaşıp görüşme sağladığım öğrenciler kardeşlerinin sorumluluklarını daha çok üstlenmek zorunda kaldıklarını ve geriye kalan zamanda da derslerine çalıştıklarını dile getiriyorlar.

*Şimdilerde çocuklar öğretim adıyla ekran başına kilitlenmiş durumdalar. Akademik başarı adına içsel motivasyonla ders çalışan öğrenciler için herhangi bir değişiklik olmayacağını öngörebiliriz.

*Ancak dıştan güdülenmeye ihtiyaç duyan ve bu konuda öğretmeni, ebeveynden daha önde tutan öğrenciler için aynı şeyi söylemek mümkün olmayacaktır.

“ÇOK NÜFUSLU AİLELERE SAHİP ÖĞRENCİLER DEZAVANTAJLI”

“Çok nüfuslu ailelerin, sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerin öğretimi teknolojiyle alma konusunda dezavantajlı olduğunu belirtmek gerek” diyen Özkan, “Bu durumda risk grubu olarak tabir edilebilecek gruplarla çalışırken daha dikkatli olunması ve özel olarak desteklenmesi gerektiğini savunabiliriz ya da okul kültürünün korunabilmesi adına kendi EBA ders programlarını hazırlayan devlet okullarının dinamik bir saat aralığı yaratarak, herkesin katılımıyla birlikteliğe dair bir çerçeve görüntüsü oluşturması katkı sağlayabilir” dedi.

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