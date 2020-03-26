Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ev yapımı dezenfektan tarifi… Evde doğal dezenfektan nasıl yapılır?

Corona virüsü sebebiyle dezenfektan talebi arttı ve vatnadaşlar evlerinde dezenfektan hazırlama yöntemleri konusunda araştırmalar yapıyor. Dezenfekte edilen ürünler; doğrudan insan tarafından tüketilecek ya da kullanılacaksa dezenfektan artıklarının denetlenmesi gerekir. Ancak her evde bulunan doğal malzemelerden de dezenfektan yapılabilir. İşte evde dezenfektan tarifi…

08:58 -
Haberler Gündem
Ev yapımı dezenfektan tarifi… Evde doğal dezenfektan nasıl yapılır?

Vatandaşlar corona virüsüne karşı korunmanın yollarını araştırmaya başladı. Günlük hayatta alınacak önlemlerle corona virüsünden korunmanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar el temizliğinin önemini vurguluyor. Dezenfektanlar bu noktada önem taşıyor ve evde de yapılabiliyor. İşte doğal yollarla evde dezenfektan tarifi…

DEZENFEKTAN TARİFİ

2 çorba kaşığı beyaz sirke

2 bardak sıcak su

Yarım çay kaşığı lavanta yağı

3 damla çay ağacı yağı

Hepsini bir kaba koyup toz olanlar eriyinceye kadar karıştırarak dezenfektanınızı hazırlayabilirsiniz.

Ayrıca dezenfektanlarınızda karbonat kullanabilirsiniz.

ÇOK SIK DEZENFEKTAN KULLANIMI HASTA EDİYOR

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, dezenfektan maddelerinin kimyasal bileşikler olduğunu ve bunların sık kullanımının ileride çok ciddi hastalıklara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Usta, “zaman içinde bu kimyasallar nörolojik hastalıklar dediğimiz Alzheimer, Parkinson olarak geri dönecektir hatta, uzun vadede kanseri tetikleyecektir” dedi.

Akdeniz Üniversitesi beyaz Bilim Çay Corona nasıl yapılır parkinson
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more