Evcil hayvanlarla ilgili dikkat çeken karar!

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni karar ile şehirlerarası otobüs yolculuklarında yeni bir dönem başlıyor. Karara göre aşı karneli köpek, kedi ya da kuş gibi evcil hayvanlar özel kafeslerinde sahipleriyle birlikte yolculuk edebilecek.

“UYGUN DEĞİL”

Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bir firmaya ait yazıhanenin sorumlusu olan Serkan Aydın, “Evcil hayvanlarımız bizim küçük dostlarımız zaten. Daha önce her zaman uyutulup bagajda götürülüyordu. Çünkü uyutulmadığında bagajda havlıyorlar, yola giden kaptanlarımız uyanmasın diye mecburen uyutulması lazımdı. Şimdi aracın içinde uygun görülmesi benim tarafımdan uygun değil, çünkü alerjisi olan insanlarımız var” dedi.

“HİÇBİR FİRMANIN BUNUN KABUL EDECEĞİNİ SANMIYORUM”

Hiçbir firmanın da bunu kabul etmeyeceğini ileri süren Aydın, “Bir koltukta mesela hayvan seyahat edebilecek ama bir sonraki durakta o yolcu indikten sonra başka bir yolcu bindiğinde yolcu, kıl veya tüy gördüğünde olmaz” dedi.

Şehirlerarası otobüs şoförü Hayati Çakır ise, “Bu mümkün değil bence. Alerjisi olan yolcularımız var, hayvan bu sonuçta ses çıkartabilir, tuvalet ihtiyacını yapabilir. Uyutulduğu zaman daha önce bagajda götürüyorduk. Bu uygulamayı henüz yapmadığımız için ne olur, nasıl şekilde gider bilemiyorum. Denemek lazım” diye konuştu.

“CAN OLDUKLARINI BİLMEMİZ LAZIM”

Otobüsle seyahat etmek için otogara gelen Ulaş Yavuz ise, “Böyle olması gerekiyor. Zaten hayvanlar Türkiye’de, hatta dünyada yeteri kadar değerini göremiyor. Hayvanlara, insanoğlu doğal veya illegal yolla baya bir eziyet çektiriyor. Bakanlığımızın bu gibi öngörüleri bizi çok memnun ediyor. Onların da bu dünyada can olduklarını hissetmemiz ve bilmemiz lazım. Benim gençlikten de, Türkiye’den de, dünyadan da var. Bu hayvanların artık sesini duyacağız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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“CEZAİ YAPTIRIMININ DA OLMASI GEREKİYOR”

Kendisinin de köpeğinin olduğunu söyleyen yolculardan Ayşe Keser ise yeni karar için, “Çok güzel bir uygulama. Ben de bir hayvanseverim, benim de bir köpeğim vardı. Ben köpeğimle hiçbir yere gidemedim. Ancak özel araçla gidebiliyordum. İnsanlarda bir hayvan düşmanlığı var. Yalnızca bizim insanların bu dünya sanıyorlar, aslında öyle bir şey yok. Çok iyi olmuş ama bir de bunun cezai yaptırımının olması lazım” dedi. DHA