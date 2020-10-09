Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı evinde en az yüzde 50 engelli yakınlarına, kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek durumdaki yaşlısına ya da hastasına bakan vatandaşlar için sağlanan desteklerden biridir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATACAK OLAN İLLER

Ekim ayında evde bakım maaşı yatacak olan iller arasında; Aksaray, Tokat, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Ordu, Kırklareli, Diyarbakır, Edirne, Zonguldak, Mersin, Konya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Aydın, Manisa, Uşak, İstanbul, Denizli, Bilecik, Adıyaman, Samsun, Antalya, Hatay, Kayseri, Bursa, İzmir, Giresun, Adana, Balıkesir, Bolu, Sakarya, Osmaniye, Çanakkale, Karabük yer alıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

– Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

– Bu linkine tıklayın.

– Eğer e-Devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

– Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresidir.

– Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

– Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.