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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, maaş sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli kimseleri olan vatandaşlara verilen evde bakım maaşı il il yatmaya başladı. Evde bakım maaşı sorgulaması ise e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Güncellenme: 09:36, 20/10/2020
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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, maaş sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı yatan iller arasında; Tokat, Karabük, Hatay, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar, Sakarya, Şanlıurfa, Zonguldak, Konya, Samsun, Mersin, İstanbul, Manisa, Denizli, Bilecik, Ordu, Erzurum, Kars, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Uşak, Bursa, Adana, Kayseri yer alıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

– https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

– Eğer e-Devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

– Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresidir.

– Eğer e-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

– Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

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