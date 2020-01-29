Evde çıkan yangında 6 yaşındaki Muhammed öldü, 4 çocuk yaralandı

Suriyeli ailenin oturduğu, Camikebir Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın birinci katındaki dairede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Şarkikaraağaç Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRBİRİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDULAR

İçeride Muhammed Hassane, kardeşi Abdurrahman (1) ile Ahmed (4), Eyhem (3) ve Yasin (1) kardeşlerin bulunduğu daireye kapıyı kırarak giren ekipler alevlere müdahale etti. Çocuklardan 2’si yerde hareketsiz yatar halde, diğer 3’ü ise bir köşede birbirine sarılmış ağlarken bulundu.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuklar, ambulanslarla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Vücudunda yanık izleri bulunan ve dumandan etkilendiği tahmin edilen Muhammed Hassane yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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BİRİNİN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan çocuklardan biri Isparta’ya sevk edilirken, diğer 3 çocuk ise Şarkikaraağaç’ta tedaviye alındı.

Çocukların annelerinin pazara gittiği, iki kadınla dini nikahla birlikte yaşayan babanın işte olduğu, çocukların ise evde tek başına oldukları belirtildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. DHA