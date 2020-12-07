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Evde sahte para basarken yakayı ele verdiler

İstanbul’da bir evde sahte para basan kalpazanlar polis ekiplerince düzenlenen baskınla çökertildi. Operasyonda, 1 milyon 56 bin lira sahte para ele geçirildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 11:54, 07/12/2020
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Operasyon, İstanbul Mali Polisince gerçekleştirildi. Sahte para basan kalpazanlara yönelik çalışma yapan polis ekipleri, bazı şüphelileri belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından şüphelilerin kullandığı Bağcılar'daki bir eve operasyon düzenlendi. Baskında, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 1 milyon 56 bin lira sahte banknot, 1 dizüstü bilgisayar, 5 yazıcı, paraları kesmek için kullanılan 2 giyotin ve 1 tabanca ile çok miktarda fligran, boya solüsyonu ve hologram ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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