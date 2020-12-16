Evde tamirci bekleyen kadın dehşeti yaşadı

Olay, öğle saatlerinde Topkapı Mahallesi, Urban Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi.

İddiaya göre, evde yalnız olan 60 yaşındaki Vahide Odacıgil’in kapısı çalındı. Buzdolabı bozuk olduğu ve tamirci beklediği öğrenilen kadın servisten gelen görevliler sanarak kapıyı açtı.

YÜZÜNE SPREY SIKTILAR

Kadının kapıyı açmasıyla birlikte gelen 2 kişi, yanında bulunan bayıltıcı spreyi kadının yüzüne sıktı. Kadının bayılmasıyla eve giren şüpheliler, yatak odasına yöneldi.

Burada bir süre odayı arayan şüpheliler, yaklaşık 10 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını gasp ederek, hızla evden kaçtı. Bir süre sonra ayılan kadın komşularından yardım isterken, durum polis ekiplerine haber verildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Yaşanan olayı anlatan kadının komşusu, “Ben merdivenleri çıkarken gördüm bir kişiyi ama kim olduğunu bilmiyorum. Üst komşum. Kadına sprey sıkmış bayıltmış. Orta boylu esmer biriydi. Sprey sıkmış” diye konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor. DHA