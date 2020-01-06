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Evde vahşet: Bıçaklanmış ve yakılmış iki ceset bulundu

Kütahya'da bir evde göğsünden ve boğazından bıçaklanmış kadın cesedi ile bedeni yanmış erkek cesedi bulundu.

17:18 -
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Evde vahşet: Bıçaklanmış ve yakılmış iki ceset bulundu

Kütahya’da yakınlarının haber alamaması üzerine polisin kapıyı çilingire açtırarak, girdiği Süleyman Özdemir’in evinde, Emine Arslan’ın (50) göğsü ile boğazından bıçaklanmış cansız bedeni bulundu. Özdemir’e ait olduğu sanılan erkek cesedinin ise belden yukarısının yandığı belirlendi.

Mecidiye Mahallesi Dershane Sokak’taki eve giren polis ekipleri kelimenin tam anlamıyla vahşet sahnesiyle karşı karşıya geldi. Polis ekipleri, Emine Aslan olduğu belirlenen kadının göğsünden ve boğazından bıçaklanmış cansız bedeniyle karşılaştı. Evde ayrıca Süleyman Özdemir’e ait olduğu sanılan, belden yukarısı yanmış erkek cesedi bulundu.

Polis ekipleri, Emine Aslan olduğu belirlenen kadının göğsünden ve boğazından bıçaklanmış cansız bedeniyle, Süleyman Özdemir’e ait olduğu sanılan, belden yukarısı yanmış erkek cesedi ile karşı karşıya geldi. Foto: DHA

Savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından cansız bedenler, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI TEŞHİS EDEMEDİ

Kadın cesedinin Emine Aslan’a ait olduğu kesinleşirken, Süleyman Özdemir’e ait olduğu sanılan yanmış erkek cesedini yakınları teşhis edemedi. Yapılacak otopsinin ardından erkek cesedinin Özdemir’e ait olup, olmadığının belirleneceği öğrenildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ‘cinayet’ soruşturması başlattı. (DHA)

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