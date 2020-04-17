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Evden çıkamayan çocuk, “yasal hakkım” diyerek jandarmadan cips istedi

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençlerin sokağı çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan 10 yaşındaki çocuk, ‘yasal hakkım’ diyerek jandarmadan cips ve çekirdek istedi. Jandarma ekipleri, çocuğun isteklerini alarak evine kadar teslim etti.

09:06 -
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Evden çıkamayan çocuk, “yasal hakkım” diyerek jandarmadan cips istedi

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kalafat köyünde ikamet eden 10 yaşındaki Bekir Ahmet Koç, corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayınca canı cips, kola, çikolata, sakız ve çekirdek çekti. Bunun üzerine evden çıkmayan ve yasalara uyan 10 yaşındaki Bekir Ahmet Koç, ‘yasal hakkım' diyerek köy muhtarını ve jandarma ekiplerini aradı. Çocuğun talebini alan köy muhtarı ve jandarma ekipleri, çocuğun isteklerini alarak köydeki evine kadar bıraktı. İstedikleri çerezlerinin alındığını görün Bekir Ahmet Koç, görevlilere teşekkür ederek yasalara uyduğunu söyledi. (İHA)

Çocuk Corona Kastamonu
Son güncelleme: 09:07 17.04.2020
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