Evden çıkamayan çocuk, “yasal hakkım” diyerek jandarmadan cips istedi

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kalafat köyünde ikamet eden 10 yaşındaki Bekir Ahmet Koç, corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayınca canı cips, kola, çikolata, sakız ve çekirdek çekti. Bunun üzerine evden çıkmayan ve yasalara uyan 10 yaşındaki Bekir Ahmet Koç, ‘yasal hakkım' diyerek köy muhtarını ve jandarma ekiplerini aradı. Çocuğun talebini alan köy muhtarı ve jandarma ekipleri, çocuğun isteklerini alarak köydeki evine kadar bıraktı. İstedikleri çerezlerinin alındığını görün Bekir Ahmet Koç, görevlilere teşekkür ederek yasalara uyduğunu söyledi. (İHA)