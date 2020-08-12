Evden kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi’nde 4 katlı binanın 2’nci katındaki dairede yalnız yaşayan, KOAH hastası Tevfik Yılmaz’ın evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları dün saat 23.30 sıralarında ihbarda bulundu.
Polis ekipleri, kapıyı uzun süre çaldı; ancak açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin merdiveniyle 2’nci katta bulunan evin balkonuna çıkan ekipler şok manzarayla karşılaştı.
Yaklaşık 5 gün önce öldüğü değerlendirilen Tevfik Yılmaz’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. (DHA)