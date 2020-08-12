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Evden kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı

Antalya'da yalnız yaşayan KOAH hastası Tevfik Yılmaz'ın (51) evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları, polisi aradı. İtfaiye merdiveniyle balkondan eve giren polis, Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

11:04 -
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi’nde 4 katlı binanın 2’nci katındaki dairede yalnız yaşayan, KOAH hastası Tevfik Yılmaz’ın evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları dün saat 23.30 sıralarında ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, kapıyı uzun süre çaldı; ancak açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin merdiveniyle 2’nci katta bulunan evin balkonuna çıkan ekipler şok manzarayla karşılaştı.

Yaklaşık 5 gün önce öldüğü değerlendirilen Tevfik Yılmaz’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. (DHA)

Son güncelleme: 11:17 12.08.2020
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