Evden tam 15 ton çöp çıktı

Demirtaş mahallesinde müstakil bir evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarını alan zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ekipleri , yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadının evine geldiklerinde çok sayıda biriktirilmiş kıyafet, yorgan, demir, plastik, kağıt ve teneke parçalarından oluşan atık malzemeler ile karşılaştı.

3 DEFA TEMİZLENDİ

Gerekli önlemlerin alındığı evden 15 ton çöp çıkarıldı. Çöpler, kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi. Bugüne kadar üç defa evi temizlenen yaşlı kadının çöp biriktirme hastalığının olduğu öğrenildi. (DHA)