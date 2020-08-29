Eve gelen oğul acı haberi aldı… Babası önce sevgilisini sonra kendini öldürdü

Yukarı Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Arzu Gül Komekova’yı tabancayla öldüren Necati Yılmaz, aynı silahı kendi kafasına dayayarak ateş etti.

OĞLU KAMERADAN GÖRDÜ, EVE KOŞTU

Babasından haber alamayan oğlu, cep telefonundan evdeki güvenlik kamerasını açtı. Babasının yerde yattığını görünce, evin önüne gelip polisten yardım istedi.

Daireye giren polis ekipleri, Necati Yılmaz ve Arzu Gül Komekova’yı kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Yılmaz’ın Komekova’yı öldürdüğü ve intihar ettiği tabancaya da el konuldu.

“NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM”

Yılmaz’ın komşularından Burak Parlak, “Bir saat önce silah sesi duyduk, sonra ambulans geldi. Ne olduğunu anlayamadım. Üç el silah sesi duydum” diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

