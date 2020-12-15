Eve kurşun yağdıran saldırgan, polisleri tehdit etti: Sizi Doğu’ya sürdürürüm

Olay, dün gece İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde meydana geldi. Üç katlı bir apartmanın birinci katı kurşunların hedefi oldu, olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.

Bu sırada silah sesinin hemen ardından sokaktan çıktığı söylenen otomobile yönelen ekipler içerisindeki iki kişiyi gözaltına almak istedi. O sırada silahlı saldırıya karıştığı iddia edilen Bünyamin S. isimli vatandaş uzun süre polis ekiplerine direndi. “Fiziksel müdahalede bulunulmasın” diyen alkollü kişiyi polis ekipleri ikna yoluyla gözaltına almaya çalıştı.

ÖNCE “DEVLETE CANIM” FEDA DEDİ

Polislerin arasında en rütbeli kişinin kim olduğunu soran Bünyamin S. karakola kendi aracıyla gelmek istedi. Uzun süre dil döken bir polise, “Devlete canım feda” diyen Bünyamin S. polisten “Gel, devletimizin arabasıyla gidelim” yanıtını aldı. Telefonla sürekli birilerini arayacağını söyleyen ve sık sık telefonla konuşan alkollü şahıs polis aracına bineceği sırada polis ekiplerine, “Çoğunuzu Doğu'ya sürmezsem namussuzum” diyerek tehditler yağdırdı.

Polis ekiplerinin uzun süre dil döktüğü Bünyamin S. isimler sayarak onları çağıracağını söyledi. Görevli komiserin “Gidelim de çağır” demesi üzerine alkollü şahıs, “Bana yardımcı olur musunuz?” diye sordu bunun üzerine polis ekiplerinden aracın arkasına değil ön kısmına oturmak istediğini söyleyen Bünyamin S. polis aracının arka koltuğuna oturtuldu ve karakola götürüldü. (İHA)