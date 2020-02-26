‘Eve tebligatla’ işinden kovulan gazeteciler haklarını arıyor

Hürriyet gazetesinden çıkarılan 45 gazetecinin açtığı işe iade davası yarın başlıyor. Davanın ilk duruşması yarın saat 13.00’de Bakırköy Adliyesi’nde görülecek.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, 45 gazetecinin sendika haklarını kullandıkları için işten çıkartıldıklarına dikkat çekerek, “Üyelerimizi haksız sebeple işten çıkartan ve kıdem-ihbar tazminatlarını vermeyen işverenle mahkeme önünde hesaplaşacağız” açıklaması yaptı.

Hürriyet gazetesi çalışanlarının bir kısmı evlerine gönderilen tebligatla bir kısmı da kurumsal mail hesaplarının kapatılmasıyla işten çıkarıldıklarından haberdar oldu.