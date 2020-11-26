Evi, eşyalarıyla birlikte yıkılan depremzede mağdur oldu

Sivrice merkezli Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden bir gün sonra Mersin'e ailesinin yanına yerleşen Merve Köklüer, ev sahibi tarafından aranarak oturduğu binanın ağır hasar aldığı gerekçesiyle yıkımına karar verildiğini bildirerek eşyalarını alması gerektiğini söyledi. Ancak Köklüer, eşyalarını almadan binanın yıkımı gerçekleşti.

Yıkımın ardından yetkililer tarafından eşyalarının zarar görmesi nedeniyle Merve Köklüer'e para yardımı yapılacağı belirtilerek Elazığ Valiliği’ne ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuru yapması istendi. Ancak yıkım öncesinde yetkililer tarafından binanın boş olduğuna dair tutulan tutanaktan dolayı Köklüer'e para yardımı yapılmadı. 9 aydır çalmadık kapı bırakmayan Köklüer, binanın boş olduğuna dair tutanak tutan kişiler hakkında karakola giderek şikayetçi oldu.

“EŞYALI OLAN DAİREM BOŞ DENİLEREK TUTUNAK TUTULMUŞ”

Mağdur durumda olduğunu belirten Merve Köklüer, şöyle konuştu; “24 Ocak günü meydana gelen depremden bir gün sonra Nailbey Mahallesinde bulunan evimden eşyalarımı almadan Mersin'e ailemin yanına gittim. Mersin'e geldikten sonra ev sahibim beni aradı ve oturduğum evin yıkılacağını söyledi ve eşyalarımın evimin içerisinde olmasına ve gelip eşyalarımı alamama evim yıkıldı.

Evimin yıkılmasından sonra ben Elazığ'a döndüm ve eşyalarımın zarar görmesinden dolayı Valilik ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yaparak gerekli evraklarımı aldım. Buradaki yetkililer zarar gören eşyalarımın karşılığında bana maddi bir ödeme yapılacağını söylerdiler.

Evi acil bir şekilde yıkılan ve eşyalarını alamayanlara 30 bin lira para veriliyor. Sonrasında ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından arandım ve yıkım tutanağının kendilerinde olduğunu söylediler ve orada görevli olan polis memurunun benim evimde hiçbir eşya olmadığını sadece başka bir komşumun evinde eşya olduğuna dair tutanak tutmuş.”

“TUTANAĞI TUTAN KİŞİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDUM”

Evinde eşyaların olmasına rağmen boş olduğuna dair tutanak tutan yetkililerden şikayetçi olduğunu söyleyen Köklüer, ”Bu durumun bana söylenmesi sonrasında bende o tutanağı tutan kişilerden şikayetçi olmak için karakola gittim.

Sonrasında bir komiser aradı beni ve ‘biz sizin mağduriyetinizi gidermek istiyoruz' dedi aradan birkaç gün geçtikten sonra bir polis memuru tarafından da arandım ve mağduriyetimin giderilip giderilmediğini sordu giderilmediğini söyleyince açık adresimi istedi ve evrak göndereceklerini söyledi ama bu zamana kadar ne bir evrak gönderdiler ne de tekrar aradım.

Yaşadığım mağduriyetle ilgili itirazlarımı Elazığ'daki tüm resmi kurumlara yaptım ama hiçbir geri dönüş olmadı. Mağduriyetimin bir an önce giderilmesini talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.