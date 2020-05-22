Evi kahvehaneye çevirdiler! Cezayı yediler

Polis ekipleri, Şirintepe Mahallesi’nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Kahvehaneye çevrilen evdeki 13 kişinin, sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynadığı belirlendi.

56 BİN LİRA CEZA

13 kişiye, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için toplam 56 bin 875 lira ceza verildi.



Operasyonda, evin sorumlusu M.H. hakkında, ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan adli işlem yapıldı.

EV MÜHÜRLENDİ

Öte yandan ev zabıta ekiplerince mühürlenirken, hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 1 kişi de gözaltına alındı. (İHA)