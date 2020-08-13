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Evinin balkonunda asılı halde ölü bulundu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Nazif A. (57) evinin balkonunda asılı halde ölü bulundu. Yoldan geçerken Nazif A.'nın cansız bedenini görenler büyük şok yaşadı.

10:42 -
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Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Semti Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah işe giden vatandaşlar, birinci kattaki havalandırma motorunun demirine bir kişinin asılı halde olduğunu görüp ekiplere haber verdi. Nazif A. olduğu belirlenen kişinin cansız bedeni, çarşafla örtüldü.

Yapılan incelemenin ardından asılı bulunduğu yerden indirilen Nazif A.’nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. 37 ayrı suç kaydı bulunan Nazif A.’nın intihar ettiği üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)

Bursa Haber intihar Nilüfer Polis
Son güncelleme: 11:29 13.08.2020
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