Evinin içinde tarihi eser ararken yakalandı

Muğla‘nın Milas ilçesinde bir evde kaçak kazı yapıldığını ihbarını değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri sözkonusu eve baskın düzenledi.

MOZAİK TABAKAYA ZARAR VERMİŞ

Şehir merkezindeki üçüncü derece SİT alanı olduğu öğrenilen eve giren ekipler iki farklı odada kazı yapıldığını ve tarihi eser niteliğindeki mozaik tabakaya da zarar verildiğini belirledi. Olayın ilgili K.Y. isimli şüpheli gözaltına alınırken polisin evde yaptığı aramalarda pompalı tüfek ve fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.