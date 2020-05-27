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Evinin önünde lüks aracın yıkanmasına sinirlenince bakın ne yaptı!

İstanbul Esenyurt'ta bir binanın önüne park edilen cipin yıkanmasına kızan kadın, sinirini aracın üzerine çöp dökerek çıkardı. Aracın üzerinde kalıcı izler kaldığını söyleyen sahibi ve çöp döken kadın, birbirlerinden şikayetçi oldu.

12:37 -
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Talatpaşa Mahallesi’ndeki bir evin önünde, Şaban G. her zamanki gibi cipini park ettikten sonra yıkamaya başladı. Komşusu Ayser S. bu duruma sinirlenerek, iddiaya göre, “Burası oto yıkama yeri mi? Lüks arabaya biniyorsun, kapının önünde yıkamaya kalkıyorsun” diyerek tepki gösterdikten sonra yanında getirdiği çöp kutusundaki çöpleri aracın üzerine boşalttı.

(Foto: DHA / Ayser S.)

ARAÇTA İZLER OLUŞTU

Aracının kaputunda kalıcı izler oluştuğunu görünce çok sinirlenen Şaban G. ile çöp döken kadın tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

(Foto: DHA / Aracın sahibi Şaban G.)

 

Esenyurt istanbul Kadın
Son güncelleme: 12:57 27.05.2020
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