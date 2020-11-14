Evinin önündeki ekmekleri almayınca öldüğü anlaşıldı

Olay, Malkara ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi’nde meydana geldi. Her gün ekmek satışı yapmak için Alaybey Mahalllesi’ne gelen ismi öğrenilemeyen fırıncı, yalnız yaşayan ve epilepsi hastası olduğu belirtilen Mustafa Kezmez’in evinin önüne iki gündür bıraktığı ekmekleri almadığını fark etti.

Bir süre evin ziline basıp, kapıyı çalan fırıncı, kapı açılmayınca durumu mahallenin muhtarı Erhan Şeker ve Kezmez’in yakınlarına bildirdi. Eve gelen muhtar Şeker ve Kezmez’in yakınları evin penceresinden içeriye baktığında Mustafa Kezmez’i yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

ADLİ TIP KURUMA GÖNDERİLDİ

Haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mustafa Kezmez’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kezmez’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Alaybey Mahallesi Muhtarı Erhan Şeker, evinde ölü bulunan Mustafa Kezmez’in epilepsi hastası olduğunu söyleyerek, “Köyümüz halkından olan Mustafa Kezmez epilepsi hastasıydı. Evinde yalnız yaşıyordu. Köyümüze gelen ekmekçi evinin kapısına 2 gün ekmek bırakmış ama Mustafa Kezmez asılı ekmekleri almadığı için bizler de şüphelendik. Hemen yakınlarına haber verdik. Eve gelindiğinde kendisini evde ölü olarak bulduk. Hemen durumu jandarma ve savcılığa bildirdik. Savcı ve jandarma ekipleri evde incelemelerde bulundu. Ardından otopsiye gönderildi. Başımız sağ olsun” dedi. DHA