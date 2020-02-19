Evlat katili babaya 20 yıl hapis cezası!

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki sanık Sertaç Özgizler, şikayetçi anne Sibel Dalgıç, taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

“BEN ŞUAN YAŞAR DURUMDA DEĞİLİM”

Eşinin kendilerini terk ettiği 2014’ten bugüne oğluna hem analık hem babalık ettiğini belirten emekli mühendis Sertaç Özgizler(63), “Dava konusu olay meydana geldiğinde bıçak oğlumun elindeydi.Oğlumla aramda hiçbir husumet yoktu. Apartman sakinleri beni yılın babası bile seçmişti. Ben şu anda yaşar durumda değilim. Oğlumun ölümüyle benim de hayatım bitti. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

“OĞLUMU KASTEN ÖLDÜRDÜ”

Katılan Sibel Dalgıç ise eski eşinin oğlunu kasten öldürmek suçundan cezalandırılmasını istedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın alt soya karşı kasten insan öldürme suçundan cezalandırılması ve lehine indirim maddelerinin uygulanmamasını istedi.

Duruşma savcısı ise sanığın oğluna yönelik tahrik altında alt soyu öldürmek suçundan cezalandırılarak, tutuklanmasını istedi.

SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ

Mahkemenin sanığa son sözlerini sorması üzerine Sertaç Özgizler, “Adaletinize sığınıyorum” dedi.

20 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, Sertaç Özgizler’e alt soyunu öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Olayda ilk haksız hareketin kimin tarafından kaynaklandığının kesin olarak belirlenemediği belirten mahkeme cezayı önce 24 yıla sonrada iyi hal indirimi ile 20 yıl hapis cezasına düşürdü. Mahkeme sanığın tutuklamasına da karar verdi.

4 HUKUK ADAMINDAN 4 FARKLI GÖRÜŞ

Kararı değerlendiren acılı annenin avukatı Rezan Epözdemir, şunları söyledi;

*Mahkeme olayın taksirle olduğunu belirterek oğlunu öldüren babaya ceza vermemişti. Kararı istinaf mahkemesine taşıdık. İstinaf mahkemesi itirazımızı haklı bularak kararı bozdu.

*Bu kararın garip tarafı vardı. İlk davayı açan savcı kasten öldürme demişti. Duruşma savcısı olası kastla adam öldürme demişti.

*Mahkeme dikkatsizlikle ölüme sebebiyet verme dedi. Üye hakim ise karar şerh koyarak yaralamanın aşılması sonucu ölüme sebebiyet verme demişti. 4 ayrı hukuk adamı dört ayrı görüş bildirmişti. Karar bizim itirazımız gibi sonuçlandı.;

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, geçtiğimiz yıl şubat ayında İzmir Konak’ta meydana geldi. Fen Bilimleri Temel Lisesi 4’üncü sınıf öğrencisi Soykan Özgizler, sürekli içki içen babası Sertaç Özgizler ile bu nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında da alkollü olan Sertaç Özgizler, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç, can havliyle evden çıktı. Ancak koşarak indiği, birinci katta yığılıp, kaldı.

Bina sakinlerinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, liselinin hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan baba hakkında ‘Çocuğunu kasten öldürmek’ suçundan dava açıldı.

İLK KARAR DA CEZA VERİLMEDİ

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi sanığı, “ruhsatsız bıçak taşıma” suçundan 5 ay hapis ve 20 gün adli para cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Sanığın eyleminin, “taksirle ölüme sebep olma” niteliğinde olduğuna kanaat getiren heyet, neticenin, sanığın kişisel ve ailevi durumu bakımından artık cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak şekilde mağdur olmasına yol açtığı dikkate alınarak, ceza verilmesine yer olmadığına ve tahliyesine hükmetmişti.

KARAR, BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDEN DÖNDÜ

Acılı annenin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, mahkemenin kararını İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Sanığın yargılama sürecinde alınan ve çelişki barındıran savunmaları, tanık beyanları ile dosya değerlendirildiğinde kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini belirten Rezan Epözdemir karara itiraz etti. İstinaf mahkemesi de kararı bozdu.