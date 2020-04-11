Evlere ekmek dağıtımı başladı! İşte ilk kareler…

Corona virüsü ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Kararın beklenmedik biçimde açıklanması nedeniyle paniğe kapılan insanlar fırınlara hücum etti, uzun kuyruklar oluştu. Kararın ardından Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerlerinin açık olacağı ve halka hizmet vereceği ifade edildi. Gece başlayan sokağa çıkma yasağı ile de bu yoğunluk sona erdi. Dağıtımın evlere yapılacağı öğrenilen ekmek için fırıncılar da üretime başladı. Pişirilen ekmekler dağıtım için hazırlandı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “2 günlük sokağa çıkma yasağı bulunan illerimizde vatandaşlarımıza ekmek dağıtımı vali ve kaymakamlarımız tarafından yapılan planlama doğrultusunda; başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla başlamıştır, sorunsuz bir şekilde ilerlemektedir” denildi.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Zongudak’taki ekmek dağıtımı uygulamasının ilk fotoğrafları da geldi.