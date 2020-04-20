Evlerini boşaltmak istemeyen köylüler, jandarma ile karşı karşıya geldi!

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünde Aras Nehri üzerinde inşa edilecek olan Karakurt Barajı'nın etkisiyle çevredeki köyü su basacak olması nedeniyle evlerinden ayrılması istenen vatandaşlar isyan etti.

“PARAMIZ VERİLMEDİ, EVİMİZDEN ÇIKAMAYIZ”

Jandarma, tescilli tarihi ev ve kiliseler barındıran köydeki vatandaşlardan, yeni yerleşim yerlerine aktarılmak üzere evlerini boşaltmasını istedi. Vatandaşlar, evler için kamulaştırma bedeli ödenmediğini iddia etti.

Olay yerinden görüntü paylaşan bir vatandaş, “Paramız verilmedi. Hastalık var. Evimizden de çıkamayız. Karakol komutanları bizi evimizden zorla çıkarmaya gelmişler. Mağduruz. Hiç kimse sesimizi duymuyor. Gidip de nereden ev bulacağız? Ne olur bize yardımcı olun. Şu anda evlerimizi gelmişler boşaltmaya, böyle bir şey olamaz ya! Sağolsun vatandaşımız bizi koruyor” ifadelerini kullandı.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR VAR

Corona virüsü nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan çok sayıda 65 yaş üstü vatandaşın olduğu, engelli vatandaşların bulunduğu söylenen köyde birçok vatandaş evlerini terk etmek istemedi.

ÇOCUĞUNU REHİN ALARAK BIÇAK ÇEKTİ

Evlerinden çıkmayı reddeden köylüler, jandarma ile köyün köprüsü üzerinde karşı karşıya geldi. Bir vatandaşın çocuğunu rehin aldığı ve elinde bıçak tuttuğu görüldü. Jandarma, çocuğunu rehin alan vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Vatandaşın ‘yaklaşmayın' diye bağırdığı, bıçak salladığı görüldü. Köylülerin ‘Vali gelsin, kaymakam gelsin' sesleri duyuldu.

Köy sakinlerinin eylemi bir süre derenin üstünde devam etti. Daha sonra köylülerin jandarma ile konuşması görüntülere yansıdı.