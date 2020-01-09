Evli olduğu kadına ‘kemerle’ işkence yapan erkeğe 6 yıl hapis

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında meydana gelen olayda, evli olduğu kadının ellerini elektrik kablosuyla bağlayarak 3 saat boyunca döven Cemil Gören, o anları telefona kaydetti. Olayın polise intikal etmesi sonrası Gören gözaltına alınmıştı. Cemil Gören’in yargılanması dün tamamlandı.

3 SAAT BOYUNCA İŞKENCE YAPTI

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde kararı açıklayan Yargıç Rauf Kürşad, “Sanık, eşinin ellerini kollarını elektirik kablosu ile bağlayıp, kemerle dövdü. Daha sonra elbiselerini çıkarıp 3 saat boyunda kemerle dövdü. Cep telefonu ile olayı kayda aldı. Sanık, adeta işkence yaptı. Görüntülerde eşi yalvarmasına rağmen eylemine devam etti” dedi.

‘POLİSE GİDERSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜM!’

Gören’in eşini, “polise gidersen seni öldürürüm” diye tehdit ettiğini de ifade eden Kürşad, “Aile içi veya toplumda oluşan şiddet maruz görülemez. Mahkemelerin caydırıcı ceza vermesi gerekir. Bu nedenle sanağı 6 yıl hapse mahkum ettik” şeklinde konuştu. (DHA)